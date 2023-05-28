Попадание 100%: ракеты Storm Shadow поразили все цели, – Резников (видео)

Предоставленные Великобританией дальнобойные снаряды высоко оценили украинские пилоты. А глава британского Минобороны Бен Уоллес получил подарок — красную ленту-фиксатор перед пуском ракеты.

Британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные ВСУ, показали 100%-й результат на фронте. Об этом заявил 28 мая министр обороны Украины Алексей Резников в эфире единого телемарафона.

По его данным, из всего количества пусков указанных ракет, все 100% точно поразили цели, которые определил Генштаб ВСУ.

"100 на 100 — абсолютно результативные. Когда министр обороны Великобритании Бен Уоллес приезжал к нам на прошлой неделе перед "Рамштайном", я ему представил двух пилотов, которые применяли данные ракеты", — рассказал министр.

Ракеты Storm Shadow должны были расширить потенциал ВСУ накануне контрнаступления

Уоллесу подарили красную ленту — фиксатор перед пуском ракеты Storm Shadow, продолжил Резников.

Военно-политическое руководство Украины, по его словам, ведет переговоры со всеми странами, у которых на вооружении есть дальнобойные ракеты. К зиме также надо укрепить противовоздушную оборону Украины.

Резников убежден в необходимости защитить все крупные города Украины — не только Киев, но и Харьков, Днепр, Одессу, Львов и Запорожье.

"Надо расширять карту, чтобы все украинское небо было безопасным. Речь идет не о какой-то системе, а о количестве систем, которые будут обеспечены ракетами", — заключил глава Минобороны.

Напомним, что Уоллес 18 мая подтверждал успешное применение украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow.

О передаче Украине крылатых ракет Storm Shadow стало известно 11 мая. Боеприпасы должны были расширить потенциал ВСУ накануне ожидаемого контрнаступления.

Москва грозила ответными мерами на фронте от российских оккупантов, но не уточнила, какое оружие противопоставят британским ракетам.