Потери в Бахмуте отрезвили: в России падает уровень поддержки войны в Украине, – СМИ

Негативные взгляды в РФ по поводу боевых действий прослеживаются с конца февраля. Если массовая гибель захватчиков продолжится, Кремлю уже не поможет армия пропагандистов, пишут журналисты.

Ожесточенные бои в последние месяцы на востоке Украины и колоссальные потери армии России меняют отношение россиян к полномасштабной войне. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на данные FilterLabs.

"Потери в Бахмуте, похоже, влияют на мнение россиян. С конца февраля взгляды становятся все более негативными — поддержка боевых действий упала в начале марта, но восстановилась к празднованию "дня победы" 9 мая", — указали авторы.

Опрошенные газетой чиновники США говорят, что объективность соцопросов в России трудно отследить, как и в любой другой авторитарной стране. Респонденты часто говорят то, что, по их мнению, хочет услышать правительство.

Связанные с Кремлем новостные агентства, как установили журналисты, пытаются противодействовать растущему беспокойству, публикуя более оптимистичные статьи о количестве жертв в ВС РФ.

"В этом году контролируемые государством СМИ оказывают ограниченное влияние на мнение общества. По мере продолжения войны, неудачи на фронте стали менее шокирующими. Если беспокойство сохранится, поддержка войны упадет, несмотря на усилия кремлевских пропагандистов", – прокомментировал исполнительный директор FilterLabs Джонатан Тойбнер.

Официальные лица США предупреждают, что россияне догадываются о высоких потерях их армии в Украине. Пока это не привело к уменьшению поддержки войны или Владимира Путина, но при увеличении жертв все может измениться.

Напомним, что Силы обороны Украины 25 мая заявили об уничтожении на Таврическом направлении более роты оккупационных войск.

По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за все время полномасштабной войны в Украине погибли только 20 тысяч его наемников. Половина погибших оказались заключенными.