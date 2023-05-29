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"За поребрик": "власти" Херсонской области начали готовиться к побегу, — командование

Фото: news.24tv.ua | Оккупационная "власть" Херсонской области собирается бежать

Россияне находят различные поводы, чтобы не находиться на захваченных территориях. При этом, как отмечает спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, не все захватчики доверяют безопасности Крымского места и едут в объезд.

Российские оккупанты во главе с оккупационной "властью" начали покидать захваченную Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 29 мая.

По ее словам, россияне активно собираются убегать с этого направления на фоне разговоров об украинском контрнаступлении и могут покинуть все захваченные территории.

"Постепенно они пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя и семейные особенности, внутрисемейные причины, сопровождая близких, сопровождая детей. Пытаются выезжать и вывозить документы", — говорится.

Отдельно она отметила, что делают они это "короткими перебежками" и пытаются найти более безопасное для себя место, а самое главное — пытаются сохранить это в секрете, однако украинской стороне известно обо всех планах противника и им не спрятаться.

"По их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются. Тем не менее, мы все равно наблюдаем и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, которые предусматривают материковое следование. Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, 29 мая сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по Киеву ракетами и "шахедами". Украинские средства ПВО уничтожили более 40 целей в воздухе, как отметили в Киевской ГВА. Это была 15-я атака за последний месяц.