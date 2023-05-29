"Нужно привлечь психиатров": у Зеленского отреагировали на последние обстрелы Киева

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне уже третий день подряд обстреливают столицу дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. При этом сами пропагандисты заявляют о терроризме внутри Украины.

К предстоящему трибуналу над Владимиром Путиным и его соратникам нужно будет привлечь психиатров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя массированные удары по Киеву.

По его словам, при подобных атаках можно наблюдать за дихотомическими расстройствами, которые проявляются у главы РФ Владимира Путина и его топ-соратников.

Подоляк считает, что к предстоящему трибуналу над лидером Кремля обязательно нужно будет привлечь экспертов по психиатрии.

Как сказал Подоляк, дихотомические расстройства всегда интересны наблюдению.

"Сначала россияне на всех площадках кричат: "Террористический режим Зеленского", "Украина обстреливает мирные российские позиции", "Киев охотится за нашими мирными военными преступниками". В то же время эти же люди уже третий день подряд обстреливают столицу дронами-камикадзе и крылатыми ракетами", – подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, что российские захватчики днем 29 мая нанесли 16-й массированный удар по Киеву за месяц. В Киевской городской военной администрации (КГВА) заявили об уничтожении всех ракет.

Так, 29 мая взрывы слышали в разных районах столицы. Экстренные службы ездили по вызову к центру. В Оболонском районе обломки ракеты падали на проезжую часть.

А утром 29 мая захватчики также ударили по Киеву иранскими дронами "Shahed" и ракетами Х-101/555.