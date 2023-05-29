Взрывы под Мариуполем: Андрющенко рассказал о потерях россиян

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, было попадание в казармы россиян, куда только завезли пополнение.

В воскресенье, 28 мая, в результате взрыва в поселке Юрьевка, расположенном недалеко от временно оккупированного Мариуполя, погибли более сотни российских оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Бавовна" в Юрьевке. Итог: 100 "хороших русских" уже никогда не будут воевать. Разве что в аду", – написал он.

Кроме того, по словам Андрющенко, ранения получили более 400 оккупантов. Их госпитализировали в больницу интенсивной терапии на ЖМР 17. Также он сообщил об уничтожении станции связи и РЭБ россиян.

Чиновник рассказал, что прилет был в бывший оздоровительный комплекс "Ялта", что привело к разрушению пятиэтажного корпуса, в котором раньше могли размещаться до 120 отдыхающих. Теперь, когда россияне переоборудовали здание под казармы, в каждой комнате стали проживать до пяти военных РФ.

"То есть вместимость как казармы ориентировочно до 650 извергов. По информации от Мариупольского Сопротивления вчера завезли туда 4 автобуса на тот момент живой силы", – написал Андрющенко.

Напомним, в районе оккупированного Мариуполя Донецкой области вечер 28 мая был "взрывным". Прилеты по местам расположения оккупантов зафиксированы в Юрьевке и Никольском.

По информации Петра Андрющенко, в течение всей ночи россияне вывозили убитых, раненых и остатки пока живой силы с места попадания в Юрьевке. При этом использовались "Уралы" и "КамАЗы", поскольку карет "скорой помощи" оказалось недостаточно.