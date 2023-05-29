На Донбассе пограничники ликвидировали склад ВС РФ (видео)

Аэроразведка ГПСУ сработала на отлично во взаимодействии с артиллеристами в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои с российскими войсками.

В Лиманском направлении украинские пограничники ликвидировали склад российских войск. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в Telegram.

Благодаря применению беспилотников защитники обнаружили замаскированный военный склад оккупантов. Объект старательно пытались скрыть среди густой растительности в лесу.

"Здесь, в леску, рашисты решили скрывать свои боеприпасы. Зря", – говорится в сообщении.

Аэроразведка ГПСУ сработала на отлично во взаимодействии с артиллеристами. Подразделения артиллерии Вооруженных сил Украины не промахнулись.

"Итак, состава нет – и вопросов нет. Хотя… судя по зафиксированной детонации, вопрос все же был: где баеприпасы?", – заявили в ведомстве.

Пограничники ГПСУ в войне с Россией

Украинские пограничники 19 мая рассказали о кратчайшем бое с россиянами. Защитники в Луганской области отследили приближение к своему опорному пункту пехотных групп противника, не дав возможности им пойти на штурм. Впоследствии охранники границы решили поработать на опережение – открыли огонь на поражении. Бойцы вместе с помощью своего стрелкового оружия сработали эффективно и ликвидировали угрозу, исходившую от коптера.

Также 5 мая пограничники показали работу боевых дронов. Бойцы ГПСУ с помощью беспилотников и самодельных бомб атакуют как живую силу, так и технику россиян. Защитники показали ролик с результатами работы. На видео можно заметить самодельные снаряды с пластиковыми хвостовиками-стабилизаторами и "плавниками", повышающими точность падения – они прикреплены хомутами или обычным скотчем.

Украинские пограничники также показали 25 апреля, как в Бахмуте перемолотили пехоту захватчиков. Пограничники-минометчики застали российских солдат неожиданно, предупредив штурм, который они планировали.

Напомним, 24 мая в ГПСУ сообщили, что на фронте россиян уничтожает "Ведьма". Снайпер ГПСУ уничтожает российских оккупантов из снайперской винтовки, которую называет "лялечкой", а меткие выстрелы посвящает своему напарнику под псевдонимом "Тихий", который погиб на войне в апреле 2023 года.