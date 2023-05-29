Только подтвержденными по фото: РФ потеряла в Украине более двух тысяч танков, — Оryx

В общем удалось опознать по снимкам 10 469 единиц уничтоженной или оставленной российской техники.

ВС РФ потеряли уже более двух тысяч танков с начала полномасштабного вторжения, которые можно подтвердить по фото, об этом сообщает Оryx.

Общее количество потерянной российской техники, подтвержденной визуально, на данный момент составляет 10469 единиц.

Список включает только уничтоженные транспортные средства и технику ВС РФ, которые подтверждают фото- или видеозаписи. Поэтому реальное количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное оборонными аналитиками. Важно, что в списке нет беспилотников и уничтоженной гражданской техники, которую использовали оккупанты.

При этом, по данным исследователей, потери техники у ВСУ меньше минимум в три раза.

К слову, по информации Генштаба, только в эти сутки ВС РФ потеряли 4 танка и 11 бронированных машин. Всего с начала полномасштабного вторжения ВС РФ потеряли в Украине более 3 800 танков.

К слову, The New York Times 28 мая сообщает, что ожесточенные бои в последние месяцы на востоке Украины и колоссальные потери армии России меняют отношение россиян к полномасштабной войне.

Напомним, что Силы обороны Украины 25 мая заявили об уничтожении на Таврическом направлении более роты оккупационных войск.

По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за все время полномасштабной войны в Украине погибли только 20 тысяч его наемников. Половина погибших оказались заключенными.