"Утешительный бред": мэр Терехов ответил главе Белгородщины на "присоединение Харькова" (видео)

По словам Игоря Терехова, население Белгорода составляет только один район Харькова, а когда-то российский город входил в Харьковскую область, "но к этому мы не будем идти".

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал смешными заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что "присоединение Харькова" к РФ — лучший способ защитить его регион от обстрелов. По словам Терехова, харьковчане воспринимают Белгородскую область исключительно как БНР (Брянская народная республика). Об этом сообщает "Настоящее время".

По словам Терехова, российские войска хотели захватить Харьков с февраля прошлого года, поэтому о каком-то присоединении говорить не приходится.

"Тот бред, который он произнес, пусть он будет утешительным для него <…> То, что касается Харькова, Харьков — самодостаточный город, есть и будет украинским. Для справки, могу напомнить, что население Белгорода — это всего лишь один район города Харькова", — пояснил градоначальник.

Он также сказал, что когда-то в Харьковскую область входил и Белгород, "но к этому мы не будем идти".

"Харьков — украинский город, есть и будет", — резюмировал он.

Заявление мэра

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в эфире российского телевидения назвал присоединение к РФ Харькова лучшим решением проблемы обстрелов.

Войска РФ атаковали Харьков 24 февраля 2022 года, в первый же день масштабного вторжения. Часть территории Харьковской области находилась под оккупацией, но штурм города российским захватчикам не удался. В сентябре 2022-го ВСУ провели удачное контрнаступление и вытеснили войска РФ за большую часть Харьковской области, оккупированными остается около 1,5%.

Напомним, что Харьковская ОВА опубликовала кадры последствий обстрела области 29 мая. Атакам подверглись населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Изюмском районах.

Также сообщалось, что в РФ рассказали о попытке прорыва украинской ДРГ с территории Харьковской области 20 мая. По данным российских СМИ, "украинская ДРГ" якобы насчитывала 15 человек.