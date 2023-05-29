"Буду носить как почетный орден": сенатор США Грэм — об ордере на его арест от МВД РФ

По словам сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, режим Владимира Путина "коррумпированный и аморальный". В РФ выписали ордер на его арест после публикации отредактированного видео, в котором были слова "россияне умирают".

Американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм прокомментировал новость о том, что в РФ выписали ордер на его арест. По его словам, он будет носить ордер путинского коррумпированного аморального режима как почетную награду. Об этом он написал в Twitter.

Российское МВД выписало ордер на арест Линдси Грэма после его заявлений о войне в Украине. В опубликованном Офисом президента Украины видео, которое было сделано во время беседы с Владимиром Зеленским, республиканец Грэм сказал, что "россияне умирают" и назвал американскую военную помощь Украине "лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили".

Упомянутые выражения Грэма звучали в разных контекстах, но в отредактированном ОП видео их поставили рядом, что вызвало волну возмущений в РФ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сложно представить еще больший позор для страны, где есть такие сенаторы.

Грэм — один из нескольких членов Конгресса, которым в прошлом году был запрещен въезд на территорию России. Комментируя запрет, Грэм тогда заявил, что осознание того, что его поддержка Украины вызвала гнев Путина, приносит ему огромную радость.

Напомним, что сенатор Грэм жестко ответил на обвинения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Суть высказываний сенатора Линдси Грэма в российских СМИ исказили, чтобы обвинить США в агрессивной политике.

Также сообщалось, что в интервью сербскому телеканалу спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путина никто не решится арестовать, так как речь идет о ядерной державе.