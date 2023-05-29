"Могут использовать": Игнат объяснил, почему нельзя фотографировать обломки ракет (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, опубликованные в социальных сетях снимки с последствиями работы украинских сил ПВО россияне могут использовать, в том числе, для своей пропаганды.

В Российской Федерации могут использовать кадры с обломками ракет после работы противовоздушной обороны в Украине в своих целях. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода".

Игнат призвал украинцев воздержатся от съемки последствий обстрелов, указав на то, что подобные фото и видео предоставляют россиянами информацию о нашей ПВО. По его словам, видя обломки ракет Patriot или NASAMS, оккупанты могут понять, в каких районах отработали эти системы.

Кроме того, спикер ВС ВСУ отметил, что враг может использовать такие снимки для собственной пропаганды.

"Они это снимают, выкладывают у себя в России и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим домам и жителям", — объяснил Игнат.

Как отмечается спикер, в целях безопасности "фото с ракетами лучше заблюрить", так как при работе ПВО обломки "не растворяются в воздухе".

Напомним, что 29 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, после чего столицы Виталий Кличко опубликовал снимок ракеты, уточнив, что она упала на проезжую часть дороги в Оболонском районе города.

Согласно утверждению Юрия Игната, во время воздушной тревоги, состоявшейся днем 29 мая в Киеве, мог работать американский ЗРК Patriot. По его словам, враг решил применить ракеты класса "Искандер-К" и "Искандер-М".

Мы также писали о том, что 29 мая сотрудники полиция задержала в Киеве двух мужчин, снимавших на видео работу столичной ПВО. Задержанные киевляне были доставлены в Святошинское управление полиции для объяснений, после чего переданы сотрудникам СБУ.