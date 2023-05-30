Только вышел из отпуска: стали известны подробности о бойце, который сбил ракету РФ над Киевом

Служащий НГУ в первую ночь после отдыха выдвинулся на позиции. В это же время российские военные наносили массовые удары по столице и ряду других украинских городов.

Украинский военный, который ночью 29 мая сбил ракету ВС РФ в небе над Киевом, только недавно вернулся из отпуска. Об этом написал служащий НГУ Денис Соколов на своей странице в Твиттере в понедельник.

Он уточнил, что после успешного уничтожения российской ракеты 9 мая военный получил отпуск. Первый день службы после отпуска выпал как раз на 29 мая. Ночью нацгвардеец заступил на позиции и повторил собственное достижение: из переносного зенитного ракетного комплекса уничтожил еще одну ракету.

Заметим, что понедельник, 29 мая, пресс-служба Национальной гвардии Украины уже сообщала о военном, который уничтожил из ПЗРК "Игла-1" российскую ракету, летевшую на Киев.

Тогда удалось узнать, что 20-летний военный произвел свой второй результативный выстрел. На этот раз было сложнее захватить цель, так как было достаточно темно.

Таким образом нацгвардеец повторил собственное достижение: военный уже сбивал российскую ракету Х-55, которой ВС РФ пытались атаковать Киев 9 мая.

Напомним, что ВС РФ днем 29 мая нанесли 16-й ракетный удар по Киеву за май. Враги сменили тактику — использовали баллистическое вооружение в дневное время.

Украинские силы ПВО уничтожили все цели. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне выпустили 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К" с севера.