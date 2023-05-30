Нет выбора: Нидерланды будут помогать Украине защищать свое небо, — премьер Рютте

Премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, во время которых обсудили улучшение ПВО Украины.

Нидерланды будут поддерживать Украину в защите неба столько, сколько потребуется. Речь идет о предоставлении систем ПВО и обучении пилотов на истребителях F-16. Об этом 29 мая заявил глава правительства страны Марк Рютте у себя в Twitter.

По словам премьер-министра, помощь Украине также станет важным пунктом повестки дня саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в следующий четверг

"Киев снова стал объектом варварских авиаударов, к счастью, с ограниченным эффектом благодаря системам ПВО Patriot. Я только что говорил с Зеленским и подтвердил, что Нидерланды готовы всячески поддерживать Украину; от усиления систем ПВО до скорейшего начала обучения пилотов F-16", — написал у себя Рютте.

По его словам, помощь Украине – это не выбор, а необходимость.

Зеленский о разговоре с Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая также сообщил, что говорил с Марком Рютте. Он заявил, что ценит поддержку Нидерландов в усилении ПВО Украины, а также выразил уверенность в том, что она будет только усиливаться.

"Провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Сообщил об активизации российским агрессором ракетного террора против Украины. Говорили об авиационной коалиции, об усилении нашей ПВО", — отметил глава государства.

Отметим, что еще 9 мая Рютте говорил, что Нидерланды хотят передать Украине истребители F-16. Он отметил, что союзники должны помочь украинцам в борьбе против Владимира Путина, поскольку если РФ добьется успеха на передовой — вооруженные конфликты могут начаться в других европейских странах.

Кроме того, 26 мая журналисты Bloomberg сообщили, что Нидерланды выразили готовность передать Украине F-16 после обучения пилотов. По информации издания, в последние недели правительство Нидерландов было инициатором переговоров с официальными лицами в США, с целью подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена, чтобы она дала зеленый свет на поставку самолетов.