Несмотря на все обстрелы РФ: в CNN показали подготовку Гвардии наступления (фото)

Несмотря на постоянные волны атак дронов-камикадзе и ракет со стороны РФ, украинские военные остаются безразличными к ним, пишут в издании. Они сосредоточены на отработке штурмовых действий.

Украинские военные одной из бригад Гвардии наступления продолжают подготовку к наступательным действиям, несмотря на шквальные атаки РФ дронами-камикадзе и ракет. Об этом 30 мая сообщает CNN.

В окрестностях Чернигова военные отрабатывают штурм вражеских траншей. По словам бойца с позывным "Женя", их задача во время учений — штурм и зачистка окопов. Они быстро приезжают на позицию, занимают рубежи и начинают операцию.

"Все приходит с практикой. Понятно, что во время боевых действий также будет и психологическое влияние, но практика очень важна", — говорит "Женя".

В издании отмечают, что, несмотря на одну за другой волну российских атак беспилотников и ракет, члены бригады наступления остаются равнодушными. Они сосредоточены на упражнениях, которые ожидают увидеть во время реального наступления.

БТР-3 на вооружении одной из бригад Фото: CNN

В настоящее время Украина значительно увеличила количество ударов по российским складам боеприпасов, материально-техническим узлам и вражеским базам в тылу, в частности, в Бердянске и Мариуполе. 29 мая президент Владимир Зеленский заявил, что время начала действий уже определено. При этом ни он, ни в Офисе президента не называют конкретных дат. Советник главы ОП Михаил Подоляк говорит, что многое зависит от поставок оружия.

"Если будут вовремя поставлены большие объемы необходимых расходных компонентов, я говорю о снарядах, беспилотниках и ракетах, то, конечно, математически война может быть закончена в этом году. Но это, несомненно, закончится на границах Украины, как это было в 1991 году, деоккупацией Крыма и, несомненно, с началом массового процесса трансформации политической системы России", — сказал Подоляк.

Напомним, 30 мая в ISW писали, что воздушные атаки РФ на Киев снижают способность ВС РФ сдержать контрнаступление ВСУ.

27 мая в ОП заявили о первых шагах перед контрнаступлением — ударах по российским базам.