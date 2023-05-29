"Решения приняты": Зеленский заявил, что сроки начала движения войск утверждены (видео)

Глава государства подчеркнул, что свобода украинского народа и международно признанная территория Украины не подлежат никаким дискуссиям.

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Сроки того, как будут двигаться украинские войска, уже обсудили, а решения приняты. Об этом 29 мая президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинскому народу.

Глава государства отметил, что альтернативы полному освобождению нашей земли не существует. На Ставке Верховного Главнокомандующего президент Владимир Зеленский заслушал отчет Валерия Залужного, Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а также командующих других операционных направлений. Военные доложили ему об обеспечении украинского войска боеприпасами, а также обсуждались и сроки, касающиеся будущих боевых действий.

"Решения приняты", — отметил президент.

Зеленский поблагодарил каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которая подготовилась к наступлению. Он отметил, что нет и не будет альтернативы полной защите ценностей украинского народа.

"Благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что уважение к каждой человеческой жизни, свобода человека и международное право — это такие ценности, по которым компромиссы невозможны", — добавил политик.

Напомним, 29 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский провел встречи с командирами подразделений по "горячим точкам". Он обсудил сценарии начала деоккупации территории Украины. Военный также оценил возможные сценарии развития событий в этом направлении и текущую ситуацию на фронте.

Также 27 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова к долгожданному наступлению, которое может начаться в ближайшее время. По его словам, Украина получила историческую возможность отвоевать оккупированные территории и остаться обширной и независимой европейской страной. Он подчеркнул, что украинские власти осознают важность поставленных задач и в этом плане не имеют права на ошибку.