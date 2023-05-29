"Рішення ухвалені": Зеленський заявив, що терміни початку руху військ затверджені (відео)

Керівник держави наголосив, що свобода українського народу та міжнародно визнана територія України не підлягають ніяким дискусіям.

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Терміни щодо того, як рухатимуться українські війська, вже обговорили, а рішення ухвалені. Про це 29 травня президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні до українського народу.

Керівник держави зазначив, що альтернативи повному звільненню нашої землі не існує. На Ставці Верховного Головнокомандувача президент Володимир Зеленський заслухав звіт Валерія Залужного, Головнокомандувача Збройних сил України, а також командувачів інших операційних напрямків. Військові доповіли йому щодо забезпечення українського війська боєприпасами, а також обговорювалися й терміни стосовно майбутніх бойових дій.

"Рішення ухвалені", — зазначив президент.

Зеленський подякував кожному солдату й сержанту, офіцеру й генералу, кожній бригаді, які підготувалися до наступу. Він наголосив на тому, що немає й не буде альтернативи повному захисту цінностей українського народу.

"Вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що повага до кожного людського життя, свобода людини та міжнародне право — це такі цінності, щодо яких компроміси неможливі", — додав політик.

Нагадаємо, 29 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський провів зустрічі з командирами підрозділів з "гарячих точок". Він обговорив сценарії початку деокупації території України. Військовий також оцінив можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

Також 27 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія готова до довгоочікуваного наступу, який може розпочатися найближчим часом. З його слів, Україна отримала історичну можливість відвоювати окуповані території та залишитися великою і незалежною європейською країною. Він наголосив, що українська влада усвідомлює важливість поставлених завдань і в цьому плані не має права на помилку.