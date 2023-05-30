В РФ показали модернизированный автомат АК-12/23 с учетом опыта войны против Украины (фото)

Разработчики добавили возможность изменять режим стрельбы с обеих сторон ствола, поставили пламегаситель, который нельзя снять. Но на него можно установить глушитель, но только производства концерна.

Российский государственный "Концерн Калашников" продолжает создавать разные версии автомата АК-12. В этот раз главный конструктор Сергей Уржумцев показал АК-12 образца 2023 года. Об этом сообщает RG.

АК-12 была разработана еще 12 лет назад. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину автомат модернизируют уже второй раз. Первый раз, как заявлялось, основные изменения затронули эргономику АК-12.

Пламягаситель стал неемким без специальных инструментов

Сейчас представили АК-12/23, который модернизировали на основе опыта войны против Украины. Одна из претензий к автомату у оккупантов – это невозможность установить устройства бесшумной стрельбы от посторонних производителей из-за специфического крепления. Из ситуации выходили через переходник, но это приводило к проблемам с соосностью. Раздобыть оригинальный глушитель от "Каланшикова" было сверхсложно.

Поэтому конструкторы решили сделать несъемный пламегаситель. На него можно ставить глушитель, однако исключительно производства концерна.

Кроме этого АК-12/23 получил измененное цевье с новым креплением. Вместе с этим материал цевья сменили на более жаропрочный пластик. Также убрали режим огня по два выстрела. Сам рычаг переключателя режима теперь будет с двух сторон.

Еще одним изменением является опрокидывающийся целик с отверстиями разного диаметра на штатном диоптрическом прицеле.

Штатный диоптрический прицел

По словам Уржумцева, АК-12/23 проходит испытание, первую опытную партию из 100 единиц должны изготовить во второй половине 2023 года.

Напомним, 29 июля в РФ заявили о намерениях усовершенствовать АК-12 с учетом опыта в Украине.

6 декабря 2021 г. Индия подписала контракт с РФ на производства более 500 тысяч автоматов Калашникова.