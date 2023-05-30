"Медицинский шантаж": оккупанты в Запорожской области начали новую волну паспортизации

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, начиная с первого летнего дня местные жители на захваченных территориях могут остаться без лечения. Речь идет о тех, кто не оформил российское гражданство.

Захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области собираются запретить выдачу лекарств в больницах для граждан, которые все еще не оформили российский паспорт. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров 30 мая.

Политик отмечает, что практически по всей оккупированной территории началась третья волна принудительной паспортизации населения. Она отличается от предыдущих своей жестокостью.

"На ВОТ (временно оккупированная территория, — ред.) Запорожской области по распоряжению гауляйтера Балицкого оккупанты ввели медицинский шантаж: заставляют брать аусвайсы, потому что иначе не окажут медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Начиная с 1 июня местным больницам запрещено выдавать лекарства людям без предъявления российского паспорта. Связано это с тем, что местные "власти" планируют переводить медицинские заведения на электронную систему. То есть с "красной книжечкой" должны быть не только потенциальные пациенты, но и врачи.

Исключений, как отметил далее Иван Федоров, не будут делать даже для пациентов с хроническими заболеваниями.

"На ВОТ нет добровольной паспортизации. Но люди вынуждены брать аусвайсы, чтобы выжить", — подытожил мэр Мелитополя.

Напомним, 29 мая Иван Федоров сообщал, что в Мелитополе военные РФ роют себе могилы. За лесопарком и противотуберкулезным диспансером появились большие траншеи. В них помещается военная техника и братские могилы.