"Привыкают к земле": в Мелитополе военные РФ роют себе могилы, – мэр Федоров (фото)

По сведениям главы города Ивана Федорова, за лесопарком и противотуберкулезным диспансером появились большие траншеи. В них помещается военная техника и братские могилы.

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Российские захватчики в Мелитополе и близлежащих населенных пунктах заняты копанием траншей, в них можно разместить братские могилы. Об этом написал в Telegram 29 мая глава города Иван Федоров.

Чиновник указал, что в окрестностях города за лесопарком и противотуберкулезным диспансером выкопали настолько большие траншеи, что в них поместится военная техника и братские могилы.

"Оккупанты продолжают привыкать к земле — роют себе ямы и готовят древесину", — заметил Федоров.

ВС РФ прячут технику и живую силу на территории Богатырского лесничества

ВС РФ на территории Богатырского лесничества, по данным мэра, прячут технику и живую силу. Также захватчики активно уничтожают лес — выпиливают деревья для обустройства блиндажей и окопов.

"В последние дни мелитопольцы наблюдают, как по объездной дороге в сторону Запорожской линии фронта движутся военные Камазы, загруженные стволами деревьев. Но и в обратную сторону пустыми не едут — везут абсолютно разбитую военную технику и своих 200-ых", — заключил Федоров.

Напомним, что жителей временно оккупированного Мелитополя заставляют получать паспорта РФ. Захватчики с 1 июня запретят выдавать бесплатные лекарства людям без российского паспорта.

Федоров 24 мая рассказывал о горячей ситуации для ВС РФ в Запорожской области. А 25 мая в Мелитополе слышали взрывы в районе аэродрома.