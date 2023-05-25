На грани смерти: в Мелитополе россияне отказываются лечить людей без паспортов РФ, — СМИ

По данным журналистов, местные жители не могут получить должную медицинское обслуживание даже от сотрудников скорой помощи, ведь все препараты уходят на лечение воинов армии РФ.

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Россияне продолжают насильно принуждать людей к паспортизации во временно захваченном Мелитополе. С 1 июня оккупанты запретят выдачу бесплатных лекарств тем, кто не получил паспорт РФ и СНИЛС. Об этом сообщает издание РИА-Мелитополь.

"На этот раз рашисты придумали для таких "упрямых" настоящее испытание — с 1 июня они запретят выдачу бесплатных лекарств тем, кто не обзавелся "куриным аусвайсом" и СНИЛСом", — говорится в источнике.

Как отмечает источник, местные жители, здоровье которых зависит от наличия лекарства, вынуждены идти за российским паспортом.

Также в сообщении говорится, что все медицинские препараты в остром дефиците.

"Служба скорой помощи на вызовы приезжает совсем без медикаментов – доходит до того, что в чемоданчике врачей нет даже элементарного парацитамола. Причина такого дефицита лекарства – банальна. Вся гуманитарка, которая приходит в Мелитополь и якобы предназначена для простых людей, идет на лечение русских воинов", — добавляет источник.

Напомним, о панических настроениях российских армейцев Иван Федоров сообщал еще 28 апреля. Тогда в городе ликвидировали одного из коллаборантов.

Также 28 апреля мелитопольский мэр рассказал, что оккупанты начали отбирать у местных рыбаков лодки. Чиновник шутил, что россияне решили "плыть" от контрнаступления ВСУ.