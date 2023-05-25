На межі смерті: у Мелітополі росіяни відмовляються лікувати людей без паспортів РФ, — ЗМІ

За даними журналістів, місцеві жителі не можуть отримати належного медичного обслуговування навіть від співробітників швидкої допомоги, адже всі препарати йдуть на лікування воїнів армії РФ.

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Росіяни продовжують примусово примушувати людей до паспортизації в тимчасово захопленому Мелітополі. З 1 червня окупанти заборонять видачу безкоштовних ліків тим, хто не отримав паспорт РФ та СНІЛЗ. Про це повідомляє видання РІА-Мелітополь.

"Цього разу рашисти вигадали для таких "упертих" справжнє випробування — з 1 червня вони заборонять видачу безкоштовних ліків тим, хто не обзавівся "курячим аусвайсом" та СНІЛСом", — йдеться у джерелі.

Як зазначає джерело, місцеві жителі, здоров'я яких залежить від наявності ліків, змушені йти за російським паспортом.

Також у повідомленні йдеться, що всі медичні препарати є в гострому дефіциті.

"Служба швидкої допомоги на виклики приїжджає зовсім без медикаментів – доходить до того, що у валізці лікарів немає навіть елементарного парацитамолу. Причина такого дефіциту ліки – банальна. Вся гуманітарка, яка приходить до Мелітополя і нібито призначена для простих людей, йде на лікування російських воїнів ", — Додає джерело.

Нагадаємо, про панічні настрої російських армійців Іван Федоров повідомляв ще 28 квітня. Тоді у місті ліквідували одного з колаборантів.

Також 28 квітня мелітопольський мер розповів, що окупанти почали відбирати у місцевих рибалок човни. Чиновник жартував, що росіяни вирішили "плисти" від контрнаступу ЗСУ.