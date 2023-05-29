"Звикають до землі": у Мелітополі військові РФ риють собі могили, – мер Федоров (фото)
За даними голови міста Івана Федорова, за лісопарком та протитуберкульозним диспансером з'явилися великі траншеї. У них поміститься військова техніка та братські могили.
Російські загарбники у Мелітополі та прилеглих населених пунктах зайняті копанням траншів, у них можна розмістити братські могили. Про це написав у Telegram 29 травня голова міста Іван Федоров.
Чиновник зазначив, що на околицях міста за лісопарком та протитуберкульозним диспансером викопали настільки великі траншеї, що в них поміститься військова техніка та братські могили.
"Окупанти продовжують звикати до землі — риють собі ями та готують деревину", — зауважив Федоров.
ЗС РФ на території Богатирського лісництва, за даними мера, ховають техніку та живу силу. Також загарбники активно знищують ліс – випилюють дерева для облаштування бліндажів та окопів.
"В останні дні мелітопольці спостерігають, як об'їзною дорогою у бік Запорізької лінії фронту рухаються військові КамАЗи, завантажені стовбурами дерев. Але й у зворотний бік порожніми не їдуть — везуть абсолютно розбиту військову техніку і своїх 200-х", — сказав Федоров.
Нагадаємо, що мешканців тимчасово окупованого Мелітополя змушують отримувати паспорти РФ. Загарбники з 1 червня заборонять видавати безкоштовні ліки людям без російського паспорта.
Федоров 24 травня розповідав про гарячу ситуацію для ЗС РФ у Запорізькій області. А 25 травня у Мелітополі чули вибухи в районі аеродрому.