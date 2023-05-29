"Звикають до землі": у Мелітополі військові РФ риють собі могили, – мер Федоров (фото)

За даними голови міста Івана Федорова, за лісопарком та протитуберкульозним диспансером з'явилися великі траншеї. У них поміститься військова техніка та братські могили.

Related video

Російські загарбники у Мелітополі та прилеглих населених пунктах зайняті копанням траншів, у них можна розмістити братські могили. Про це написав у Telegram 29 травня голова міста Іван Федоров.

Чиновник зазначив, що на околицях міста за лісопарком та протитуберкульозним диспансером викопали настільки великі траншеї, що в них поміститься військова техніка та братські могили.

"Окупанти продовжують звикати до землі — риють собі ями та готують деревину", — зауважив Федоров.

ЗС РФ ховають техніку та живу силу на території Богатирського лісництва

ЗС РФ на території Богатирського лісництва, за даними мера, ховають техніку та живу силу. Також загарбники активно знищують ліс – випилюють дерева для облаштування бліндажів та окопів.

"В останні дні мелітопольці спостерігають, як об'їзною дорогою у бік Запорізької лінії фронту рухаються військові КамАЗи, завантажені стовбурами дерев. Але й у зворотний бік порожніми не їдуть — везуть абсолютно розбиту військову техніку і своїх 200-х", — сказав Федоров.

Нагадаємо, що мешканців тимчасово окупованого Мелітополя змушують отримувати паспорти РФ. Загарбники з 1 червня заборонять видавати безкоштовні ліки людям без російського паспорта.

Федоров 24 травня розповідав про гарячу ситуацію для ЗС РФ у Запорізькій області. А 25 травня у Мелітополі чули вибухи в районі аеродрому.