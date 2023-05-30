"Предметный разговор": Зеленский обсудил с Шольцем усиление украинской ПВО

Речь шла о реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Германию, и дальнейшем укреплении обороноспособности Украины.

Во вторник, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте украинского лидера.

"У меня был предметный телефонный разговор с канцлером Шольцем. Я поблагодарил его за реализацию мощного оборонного пакета стоимостью 3 миллиарда евро", – говорится в публикации.

Лидеры государств обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время недавнего визита Зеленского в Берлин, и дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, в частности ПВО.

"Мы согласовали наши позиции накануне предстоящих международных мероприятий", — добавил Зеленский.

Напомним, 27 мая в Пентагоне заявили, что украинские военные уже проходят обучение на американских танках M1 Abrams в Германии. Около 200 из них (примерно танковый батальон) участвовали в общевойсковых учениях на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе.

26 мая пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ сообщил СМИ, что Украина запросила у Германии поставку крылатых ракет Taurus. Эти ракеты класса "воздух-земля" предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей и являются конкурентами Storm Shadow.