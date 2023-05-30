"Отслеживают в реальном времени": Украина знает, где находятся Путин и Пригожин, — ГУР

По словам Андрея Юсова, хотя и предпринимаются усилия скрыть данные о местонахождении главы Кремля и приближенных лиц, например с помощью двойников, все же это не то, что можно было бы утаить.

Украинская военная разведка в режиме реального времени отслеживает местонахождение российского президента Владимира Путина и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Юсова.

Юсов сказал, что хотя и предпринимаются усилия скрыть информацию о том, где находится Путин и другие близкие режиму лица, в том числе с помощью таких "технологий", как использование двойников, все же это не то, что можно было бы утаить.

По словам Юсова, что касается их местонахождения, украинская разведка, конечно, знает.

Он уточнил, что Путина очень хорошо охраняют, тогда как охрана Пригожина не настолько усиленная, как у главы Кремля. Последний ведет себя наиболее свободно среди всех других представителей российского истеблишмента.

Данными о местонахождении Путина и Пригожина располагают как Украина, так и западные партнеры, и они часто отслеживаются в реальном времени.

Однако сейчас, по словам Юсова, нет желания ликвидировать ни того, ни другого. Что же касается приоритетных целей, то все военные преступники должны быть привлечены к ответственности, уточнил представитель руководства ГУР.

"Как цивилизованное государство Украина заинтересована в том, чтобы это наказание было осуществлено в рамках международного права на международном трибунале", —заявил Юсов.

Гаага ждет Путина живого за решеткой во время своего трибунала, это также приоритет для ГУР, добавил он.

Напомним, что 29 мая в ГУР МО рассказали о последствиях краха режима российского президента Владимира Путина.

Также сообщалось, что благодаря операциям РДК в Белгородской области ГУР получило ценные данные. По словам представителя разведки, разведданные об уязвимости режима Кремля перед внутренними ударами получил весь мир.