Верховная Рада снизила призывной возраст в Украине: детали законопроекта

По словам нардепа Алексея Гончаренко, теперь мужчины в возрасте от 25 до 27 лет, не проходившие срочную службу в армии, будут подлежать мобилизации.

Во вторник, 30 мая, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 9281, предусматривающий снижение призывного предельного возраста с 27 до 25 лет. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Рада снизила предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста", — написал нардеп.

За соответствующий законопроект проголосовали 304 народных депутата.

Позже Гончаренко добавил, что в упомянутом документе предлагается мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу.

"Всеобщей мобилизации будут подлежать военнообязанные мужчины, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта", — объяснил депутат.

В проекте закона № 9281 указано, что он вступает в силу на следующий день после публикации.

Напомним, что 4 мая в Министерстве обороны Украины предложили сниизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, указав на то, что ежегодного прибытие мужчин возрастом до 27 лет в ТЦК создает дополнительные финансовые затраты, очереди и нагрузку на медперсонал.

Соответствующий законопроект был одобрен 5 мая Кабинетом Министров Украины. Изменения коснулись статей 15, 18, 18-1, 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Мы также писали о том, что согласно заявлению адвоката Владислава Юрчака от 23 мая, украинские студенты и учащиеся колледжей по закону имеют право на отсрочку от мобилизации. Главное условие отсрочки — учиться на дневной или дуальной форме обучения.