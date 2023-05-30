Взрывы в Мелитополе: дым шел со стороны базы ВС РФ на заводе "Автоцветлит", — мэр

По словам градоначальника Ивана Федорова, на территории предприятия расположена крупная военная база российских военных.

На заводе "Автоцветлит" в Мелитополе прогремел взрыв, об этом заявил мэр города Иван Федоров сегодня, 30 мая.

По словам украинского политика на территории завода расположена большая военная база России.

"Жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя… Оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от земли к небу", – написал он.

Информацию пока не подтверждает и не опровергает ни украинский Генштаб, ни российская сторона.

5 мая Федоров заявил, что у российских захватчиков наблюдается паника. Они массово бегут из Мелитополя в Крым.

Напомним, о панических настроениях российских армейцев Иван Федоров сообщал еще 28 апреля. Тогда в городе ликвидировали одного из коллаборантов.

Также 28 апреля мелитопольский мэр рассказал, что оккупанты начали отбирать у местных рыбаков лодки. Чиновник шутил, что россияне решили "плыть" от контрнаступления ВСУ.