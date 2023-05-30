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Военный Фокус Российско-украинская война

Взрывы в Мелитополе: дым шел со стороны базы ВС РФ на заводе "Автоцветлит", — мэр

Фото: Скриншот | В Мелитополе прогримел взрыв

По словам градоначальника Ивана Федорова, на территории предприятия расположена крупная военная база российских военных.

На заводе "Автоцветлит" в Мелитополе прогремел взрыв, об этом заявил мэр города Иван Федоров сегодня, 30 мая.

По словам украинского политика на территории завода расположена большая военная база России.

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"Жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя… Оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от земли к небу", – написал он.

Информацию пока не подтверждает и не опровергает ни украинский Генштаб, ни российская сторона.

5 мая Федоров заявил, что у российских захватчиков наблюдается паника. Они массово бегут из Мелитополя в Крым.

Напомним, о панических настроениях российских армейцев Иван Федоров сообщал еще 28 апреля. Тогда в городе ликвидировали одного из коллаборантов.

Также 28 апреля мелитопольский мэр рассказал, что оккупанты начали отбирать у местных рыбаков лодки. Чиновник шутил, что россияне решили "плыть" от контрнаступления ВСУ.