Пылающий танк ВСУ выехал на позиции россиян: детали успешного наступления в районе Бахмута (фото)

В результате продвижения 3-й отдельной штурмовой бригады были уничтожены позиции оккупантов, а часть российских захватчиков спешно скрылась.

Бойцы 1 штурмового и 1 механизированного батальонов 3-й отдельной штурмовой бригады провели успешные наступательные действия вблизи Бахмута. Об этом проинформировали в пресс-службе подразделения Telegram.

Украинские защитники применили тяжелую бронетехнику. На фото можно увидеть, что танк Вооруженных сил Украины, несмотря на попадание в броню, продолжает боевые действия. В результате продвижения были уничтожены враждебные позиции.

"Бахмутское направление. Успешные штурмовые действия", – говорится в сообщении.

Впоследствии в бою приняли участие пехотинцы, применившие стрелковое оружие и гранаты. Российские оккупанты начали бежать. Они остались позиции и стремительно устремились к лесополосе, но этого удалось сделать не всем.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в войне с Россией

Подразделение украинского войска вблизи Бахмута участвует в активных боевых действиях. Воины регулярно уничтожают технику и личный состав россиян. В соцсетях можно найти видео, датированное 4 мая, в котором бойцы 3 ОШБр попадают под обстрелы российской артиллерии, но не сдают позиции и пытаются продолжить бой. В самой горячей точке фронта украинские военные из танков расстреливают засевшие отряды противника, которые прячутся в полуразрушенных домах города. Благодаря их профессиональным действиям удалось ликвидировать около сотни оккупантов из 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.

Также 17 апреля в 3-й ОШБр показали видео работы танков по российской армии под Бахмутом. Экипажи бронетехники провели стрельбу по соответствующим целям в лесополосе и на холмах. Огонь украинские защитники вели с дальней дистанции, поэтому эффективность могла быть низкой, но благодаря профессиональным навыкам удалось уничтожить врагов.

Напомним, 24 мая 3-я штурмовая бригада ВСУ показала, как штурм, организованный украинскими военными, превратился в непреодолимый ужас для врага. Отступая, русские солдаты вынуждены были тянуть своего раненого.