Танки ВСУ попали в склад с боеприпасами ВС РФ под Бахмутом (видео)

Танковым подразделениям 3 ОШБр Вооруженных сил Украины удается эффективно уничтожать российские склады БК в самой горячей точке линии фронта Донецкой области.

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Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и дальше уничтожают склады с боекомплектами российских войск вблизи Бахмута. Видео работы танковых экипажей опубликовала пресс-служба подразделения в Facebook.

В сообщении отмечено, что тяжелой бронетехнике удалось уничтожить еще один склад с боеприпасами. Это позволит уменьшить возможности врага на Бахмутском направлении.

"Мне нравицця, как оно горит", – говорится в сообщении.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в войне с Россией

Подразделение украинского войска принимает участие в активных боевых действиях вблизи Бахмута. Воины регулярно уничтожают технику и личный состав неприятеля. В соцсетях можно найти видео, в котором бойцы 3 ОШБр регулярно попадают под обстрелы российской артиллерии, но не сдают позиции. В самой горячей точке фронта украинские военные из танков расстреливают отряды противника, которые засели и скрываются в полуразрушенных домах города. Благодаря их профессиональным действиям удалось ликвидировать около сотни оккупантов из 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ и ЧВК "Вагнер", уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.

Напомним, 17 апреля в 3-й ОШБр показали видео работы танков по российской армии под Бахмутом. Экипажи бронетехники провели стрельбу по соответствующим целям в лесополосе и на холмах. Огонь украинские защитники вели с дальней дистанции, поэтому эффективность могла быть низкой, но благодаря профессиональным навыкам удалось уничтожить врагов.

Также 10 апреля в 3-й ОШБр ВСУ показали, как выглядят уличные бои в городе Бахмут. Украинские защитники продемонстрировали, что происходит во фронтовом городе Донецкой области, за который ведутся ожесточенные сражения. На видео можно увидеть, что все постройки в населенном пункте разрушены.