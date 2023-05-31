Цинизм зашкаливает: в Мелитополе "вагнеровцев" хоронят рядом с украинскими летчиками, — СМИ

Могила с символикой ЧВК "Вагнер", венком и фото российского наемника появилась рядом с могилами членов мелитопольского экипажа, погибшего в ИЛ-76, сбитом под Луганском в 2014 году.

В Мелитополе российские оккупанты начали хоронить наемников ЧВК "Вагнер" на местном кладбище. Их могилы размещают рядом с могилами погибших украинских защитников. Об этом пишет "РИА Мелитополь".

По сообщению издания, один из "музыкантов" Пригожина был похоронен на Новом кладбище на одной из центральных аллей. Могила с символикой ЧВК, венком и фото некого Ламанина пристроили прямо на дорожке.

"Цинизм ситуации в том, что похоронили его оккупанты рядом с аллеей героически погибшего экипажа мелитопольских летчиков. Российские террористы сбили военно-транспортный самолет Ил-76 в небе над Луганском в 2014 году. Тогда погибли 49 человек: 9 членов экипажа и 40 десантников 25-й воздушно-десантной бригады из Днепра", — говорится в сообщении.

Могилы членов экипажа Ил-76 на Новом кладбище в Мелитополе. Фото сделано до оккупации.

Напомним, что Днепровский апелляционный суд заочно приговорил к пожизненному заключению экс-главу "ЛНР" Игоря Плотницкого и двоих командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева за уничтожение украинского военно-транспортного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году с российского ПЗРК.

Также сообщалось, что Верховный Суд признал невиновным генерал-майора Назарова, которого ранее суд приговорил к 7 годам тюрьмы из-за "халатности", которая привела к смерти 49 военнослужащих, летевших в самолете ИЛ-76.