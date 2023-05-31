Тянут старые танки Т-62 и ПВО: после взрывов в Мариуполе ВС РФ проводят "ротацию", – Андрющенко

Личный состав оккупантов пребывает в сторону Мангуша и Бердянска. Из оккупированного города вывозят "уставшую" технику, но для защиты хотят поставить ЗРК "Бук", сказал советник мэра Петр Андрющенко.

Российские войска в Мариуполе вынуждены менять личный состав и разбитую технику, а также усиливать силы ПВО. Об этом написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По информации советника, данные меры ВС РФ проводят после серии взрывов во временно оккупированном городе в воскресенье, 28 мая.

"Оккупанты начали стягивать на замену "уставшей" другую технику. Старое дер***мо Т-62 вместо потерянных Т-72. Плюс снова системы ПВО "Бук", — рассказал он.

Военные РФ свозят в Мариуполь старые танки Т-62 вместо потерянных Т-72

Андрющенко добавил, что в город также везут личный состав. На данный момент "пополнение" направляется в сторону Мангуша и Бердянска.

"Паники нет, но немного тревожно", — заключил советник градоначальника.

Напомним, что вечером 28 мая в населенных пунктах Юрьевка и Никольское возле Мариуполя раздались сильные взрывы. Как говорил Андрющенко, в результате точных ударов ВСУ уничтожено много оккупантов, военной техники и центр управления.

Советник мэра Мариуполя 30 мая показал фото с места прилета по базе ВС РФ британских ракет Storm Shadow. Оккупанты сидели в здании бывшего оздоровительного комплекса "Ялта".