Пентагон и Lockheed Martin потеряли более 1 миллиона запчастей для истребителей F-35

Самолет F-35 имеет глобальную систему запасных частей, доступную каждому оператору истребителя 5 поколения. Однако аудит показал, что с 2018 года потеряно минимум 85 млн долларов.

Правительственный отдел подотчетности провел аудит по отслеживанию программы поставок запчастей. Результаты показали, что за 5 лет были потеряны запчасти по меньшей мере на 85 млн долларов. Об этом сообщает Defense News.

В американском правительстве говорят, что у них нет собственной системы отслеживания запчастей. Поэтому чиновники не знают, сколько запчастей действительно есть на складах, где они находятся или их общую стоимость. Как следствие, полное количество и стоимость утраченных запчастей может быть значительно больше, чем 1 млн запчастей. Общая стоимость уже составляет по меньшей мере 85 млн долларов.

Между Пентагоном и Lockheed Martin есть противоречия относительно того, как классифицировать недосчитанные запчасти. Это задерживает усилия Минобороны по созданию надежной собственной системы для отслеживания. Программа истребителей F-35 действует таким образом, что государство не может знать, управляют ли подрядчики должным образом запчастями. Аудит охватил данные с 2018 года.

В Lockheed Martin заявили, что в аудиторском отчете данные охватывают последние два десятилетия программы. Оборонительный гигант сотрудничает с Пентагоном, чтобы убедиться, что есть все документы, если была утилизация компонентов из-за того, что они избыточны, устарели или непригодны для эксплуатации.

Также офис программы F-35 (JPO) сообщил, что они согласились с рекомендациями аудиторов о способах улучшения отслеживания запчастей, но добавили, что уровень ошибок в отчетности всего 1%. Правительство требует точности 95% и офис F-35 преувеличивает все требования. Сейчас запасные части к F-35 отслеживаются через неправительственную систему, но офис работает с промышленностью, чтобы перенести эти данные в правительственную систему.

Особенность истребителей F-35 заключается в том, что все страны, имеющие их в строю, также имеют доступ ко всем запчастям. США, Великобритания, Норвегия, Италия и другие страны могут получить любую деталь, от двигателя или шины до винтика на общем запасе деталей.

Напомним, 24 мая СМИ писали, что в Южной Корее могут списать истребитель F-35 из-за того, что птица залетела в двигатель.

25 мая аналитики писали, что ВВС США выясняют причины неисправности двигателей F-35.