Обострение в Косово: два бомбардировщика B-1B ВВС США пролетели низко над Сараево

Пролет бомбардировщика был задуман как знак поддержки против угроз сепаратизма со стороны пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика, заявили в посольстве США.

В небе над Боснией и Герцеговиной 30 мая были замечены два американских бомбардировщика B-1B Lancer. Как сообщают обозреватели Defence Brief, самолеты пролетели низко над Сараево и другими городами Боснии и Герцеговины в знак "крепкого партнерства между США" и вооруженными силами страны.

Пролет состоялся всего через день после того, как 30 солдат НАТО получили ранения в городе Звечан в Северном Косово, пытаясь сдержать сербских бунтовщиков, протестующих против вступления в должность мэров-албанцев в северном районе страны, где большинство составляют сербы.

В посольстве США отметили, что пролет бомбардировщика был задуман как знак поддержки против угроз сепаратизма со стороны пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика. Самолеты символизируют "приверженность США суверенитету, территориальной целостности и многоэтничной Боснии и Герцеговины", отсечено в сообщении.

Кроме того НАТО направило в Косово дополнительный контингент из 700 миротворцев (KFOR) и привело в состояние боевой готовности еще один батальон. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, международные силы, которые отвечают за стабильность в Косово, будут принимать необходимые меры для нормализации и обеспечения безопасности.

Между тем Воздушные силы Сербии подняли в воздух истребитель МиГ-29 в качестве демонстрации силы и готовности Белграда оказать вооруженную помощь сербскому населению в регионе.

Напомним, 29 мая перед муниципальными зданиями на севере Косово в городах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток собрались несколько сотен сербов. В свою очередь миротворцы KFOR установили границы безопасности вокруг трех городских советов с целью сдержать протестующих против назначения посты мэров этнических албанцев.

В связи с обострением ситуации в Косово президент Сербии Александр Вучич заявил, что миротворцы НАТО не смогли предотвратить насилие в отношении сербов во время протестов на территории Косово. Сербский лидер утверждает, что эскалация в северных областях произошла из-за желания премьер-министра Косово Альбина Курти "привести к кровопролитию целый регион".