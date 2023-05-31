"Тяжелое поражение и смута": российский оппозиционер спрогнозировал распад РФ (видео)

По словам оппозиционного российского журналиста и социолога Игоря Яковенко, не последнюю роль в разделе РФ сыграет основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Россию после поражения в войне с Украиной ждет смута и мафиозная война, которая приведет к распаду страны. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заинтересован в таком развитии событий, поскольку примет активное участие в разделе территорий и имущества. Такой сценарий спрогнозировал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Думаю, Пригожин понимает, что Россия проигрывает в войне, которую она и начала, а по итогам боевых действий Москву ждет тяжелое поражение и смута. Пригожина это устраивает – смута приведет к мафиозной войне, в рамках которой начнется раздел территорий и собственности", – сказал Яковенко.

По его мнению, сейчас главарь наемников взял паузу на два месяца и выводит боевиков с поля боя, чтобы сохранить группировку, которую в другом случае уничтожат Вооруженные силы Украины.

"При этом Пригожин рассчитывает сохранить силы до момента, когда они ему понадобятся для использования либо в Африке, либо в России. Пригожин будет участвовать в разделе территории и собственности России, когда там начнется смута", – пояснил Яковенко.

Напомним, 31 мая главарь ЧВК "Вагнер" предложил объявить всеобщую мобилизацию на территории Российской Федерации. По словам Пригожина, армия РФ может дойти до Киева, но только в том случае, если провести общую мобилизацию по стране и "включить на полный рычаг производство всех боеприпасов, вооружения, всего того, что требуется".

В этот же день политолог Владимир Фесенко заявил, что руководитель "вагнеровцев" серьезно обдумывает политическую карьеру. Свои политические амбиции он не афиширует, но, очевидно, что он себя раскручивает. По мнению специалиста, большое интервью Пригожина было фактически его политической программой в стиле футбольной кричалки.