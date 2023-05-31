"Кошмаромобиль": Мариупольская бригада показала самодельную РСЗО на базе пикапа (фото)

РСЗО позволяет военным быстро выходить на позицию, наносить удары по враждебным целям и быстро менять позицию.

Украинские военные и волонтеры создали РСЗО на базе пикапа, чтобы наносить врагу точечные поражения. Об этом сообщает пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Как объяснил командир машины, нынешняя война требует мобильности. Кто быстрее будет реагировать на потребности в боях, тот получит преимущество.

"У нас теперь есть инструмент, чтобы кошмарить врага на новом уровне: на расстоянии, внезапно и больно", — говорит командир.

"Кошмаромобиль" получился подвижным и компактным, что делает его почти неуловимым для российских дронов. Если расчет имеет данные о вражеских силах, то они могут нанести им эффективное поражение по живой силе или бронетехнике оккупантов. Как подчеркнули в бригаде, самодельный РСЗО не дает российским войскам расслабляться, машина бьет по местам, где враг этого не ожидает.

Машина выше мобильной и мощной, говорят военные

Пресс-служба бригады также показала, как работает расчет: выезд, развертывание, наведение и залп по целям. Один из бойцов из расчета добавляет, что они хотят воевать по-серьезному, а потому машина получит еще дополнительные пусковые, потому что "летом будет жарко".

Напомним, 29 мая СМИ писали, что ВСУ применяют на фронте уникальную РСЗО против оккупантов. Военные прозвали машину "Цербером".

30 мая военные рассказали, как они отбивали атаку кафиров на Авдеевку.