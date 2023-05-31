Международное право позволяет: в Германии прокомментировали атаку БПЛА на Москву

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Украина может наносить удары по территории страны-агрессора в целях самообороны.

Согласно международному праву Вооруженные силы Украины имеют право атаковать территорию Российской Федерации. Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в комментарии изданию Deutsche Welle 31 мая.

Заявление спикера немецкого правительства прозвучало в ответ на вопрос журналиста об атаке беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье. Хебештрайт также уточнил, что удары по территории страны-агрессора допустимы в целях самообороны.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что официальная позиция властей Германии гласит, что при подобных атаках не должно использоваться немецкое оружие.

Напомним, что 30 мая в Москве и Подмосковье прозвучали взрывы и сработала система противовоздушной обороны. По данным российских журналистов, силам ПВО ВС РФ удалось сбить около 10 БПЛА. О пострадавших москвичах не сообщается.

На происшествие отреагировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что это была провокация и украинские граждане "должны это понимать". Путин сказал, что "нападение" было осуществлено на мирные объекты, но якобы ПВО сработала "штатно".

В Совете национальной безопасности США заявили, что все еще собирают данные об атаке беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье. В Вашингтоне также отметили, что не поддерживают атаки по территории страны-агрессора.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на пресс-конференции в Эстонии, заявил, что у Украины есть "законное право" на атаки и за пределами своих границ,