ВС РФ не ждут контрнаступления ВСУ в Бахмуте: меняют войска на плохо подготовленные, — аналитик

Войска ЧВК "Вагнер", частично захватившие город, меняют на менее подготовленные подразделения, это будет продолжаться с 1 по 5 июня. На смену наемникам идут десантники-добровольцы и боевики "ДНР".

Российское военное командование не ждет, что Украина будет наступать в районе Бахмута во время анонсированного контрнаступления. Такое заявление сделал британский военный аналитик Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Войска ЧВК "Вагнер", частично захватившие город, меняют на менее подготовленные подразделения, это будет продолжаться с 1 по 5 июня.

Среди них добровольческие десантные и моторизованные бригады, а также боевики так называемой ДНР.

"Россияне идут в Бахмут скудными силами, мне это говорит о том, что они не ожидают нападения именно там", — пояснил Кларк.

Он добавил, что у этого населенного пункта в Донецкой области нет и никогда не было стратегической значимости.

Киев утверждает, что по-прежнему удерживает под своим контролем некоторую часть города.

"Сейчас все похоже на рулетку. Колесо вращается, и пришло время делать ставки, — сказал Кларк. — Все двигают фишки по столу в ожидании, когда маленькая горошина окажется на определенном числе — тогда и начнется контрнаступление ВСУ по-настоящему".

Напомним, что в сводке аналитиков ISW за 30 мая говорилось, что российское Минобороны привирает об успехах своих войск и завышает потери Украины.

Также сообщалось, что Владимиру Путину нечем ответить Украине за атаки БПЛА на Москву. По данным аналитиков, российский президент пытается убедить россиян в том, что ВС РФ уже давно отвечают на все украинские "провокации" и защищают Донбасс.