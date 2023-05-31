Путин едва не попал под атаку БПЛА в своей резиденции в Подмосковье, – росСМИ

По данным близких к Кремлю лиц, в день обстрела Владимир Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Журналисты полагают, что он мог находиться в "Ново-Огарево".

Во время атаки по Москве и Подмосковье 30 мая беспилотные летательные аппараты едва не ударили по резиденции президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

Сообщается, что в момент обстрела российский президент с большой вероятностью пребывал в своей резиденции в "Ново-Огарево", что угрожало его безопасности.

Собеседник журналистов отметил, что в тот день служба безопасности разбудила Путина ранним утром из-за воздушной угрозы. О том, что рабочий день 30 мая начался у российского президента "совсем рано", также заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков.

Авторы публикации указали на то, что депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал список районов Подмосковья, в которых были сбиты беспилотники. Одна из локаций расположена в 10 километрах от резиденции Путина в "Ново-Огарево".

Кроме того, один из жителей Рублевки, проживающий по соседству с резиденцией Путина, рассказал представителям СМИ, что в день атаки проснулся примерно в 6 утра от звуков взрывов.

Напомним, что 30 мая в Москве и Подмосковье прозвучали взрывы и сработала система противовоздушной обороны. По данным российских журналистов, силам ПВО ВС РФ удалось сбить около 10 дронов.

Ранее, 2 мая, в городе Валдай Новгородской области Российской Федерации произошел пожар в здании военкомата, который находится в 20 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина "Долгие Бороды".

Мы также писали о том, что по данным СМИ от 20 января, рядом с резиденцией российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево под Москвой установили систему противовоздушной обороны.