"Солсберецкий шпиль упадет на голову": в РФ угрожают отравлением британскому министру (видео)
Ведущая Ольга Скабеева намекнула на отравителей Скрипалей из ГРУ "Петрова и Боширова", которые действовали в Великобритании в 2018 году.
Ведущая на российском телевидении Ольга Скабеева в ответ на слова главы британского МИД Джеймса Клеверли о том, что атаки Украины на российской территории вполне законны, предупредила, что ему на голову может упасть знаменитый шпиль "солсберецкого" собора. Фрагмент видео опубликован на YouTube.
В словах российской ведущей, возможно, была отсылка к отравителям Юлии и Сергея Скрипаль, которое организовали сотрудники российского ГРУ, действовавшие в 2018 году под псевдонимами Петрова и Боширова.
Российские агенты, которые использовали вещество "Новичок", впоследствии утверждали, будто они обычные туристы, решившие посмотреть на знаменитый Солсберийский собор со 123-метровым шпилем. Двойной агент Сергей Скрипаль был отравлен в тот день, когда эти двое побывали в Солсбери.
Накануне, 31 мая, глава британского МИД Джеймс Клеверли, комментируя падения дронов в Москве, заявил, что у Киева есть право на самооборону и за пределами своих границ.
После этих заявлений в Кремле пригрозили, что британские официальные лица теперь могут быть "законными военными целями" для Москвы.
Бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что официальные лица Великобритании, которые будут помогать Украине обороняться от российских войск, теперь станут мишенями.
Новыми отравлениями "Петрова и Боширова" россияне пугали британцев после поставок в Украину крылатых ракет Storm Shadow. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, ее "старые знакомцы Петров и Боширов" давно не видели "чудесных шпилей" и могут прибыть с необъявленным визитом на британские острова.
Напомним, что в РФ призвали к ударам по Аляске. По словам российского военачальника Андрея Гурулева, американский штат нужно "вычистить дотла".