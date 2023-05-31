В Мелитополе новая волна террора: оккупанты продолжают похищать гражданских, — мэр

По словам городского головы Ивана Федорова, только в мае россияне похитили и удерживают до сих пор по меньшей мере десять мирных жителей Мелитополя, среди которых и журналистка Ирина Левченко вместе с мужем Александром.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики продолжают похищать гражданских жителей в поисках "террористов" и партизан. Об этом сообщает мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"В Мелитополе новая волна террора – продолжаются похищения гражданских. Оккупанты как огня боятся сопротивления на ТОТ (временно оккупированных территориях – ред.), поэтому все больше "пробивают дно", ища террористов и партизан среди гражданских жителей", – говорится в публикации.

По словам Федорова, только в мае захватчики похитили и удерживают до сих пор минимум десять мирных жителей Мелитополя. Среди них – журналистка Ирина Левченко и ее муж Александр.

"Похищение гражданских, их содержание незаконными силовыми структурами, пытки, чтобы заставить признаться в несуществующих преступлениях, депортация – за эти преступления Россия должна отвечать перед международным сообществом", – подчеркнул городской голова.

По информации Центра национального сопротивления, опубликованной 31 мая, российские захватчики привезли на территорию временно оккупированной Запорожской области сотрудников ОМОН из Дагестана. Их хотят использовать, чтобы остановить партизанское движение на территории области и, вероятнее всего, они уже приступили к работе.

30 мая Федоров сообщал, что в оккупированном ВС РФ Мелитополе прозвучала серия взрывов. Чиновник из оккупационной администрации Мелитополя Владимир Рогов написал, что украинские военные якобы хотели ударить ракетами по городу, однако ПВО РФ "отработала" по летящим ракетам.