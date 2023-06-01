Атака БПЛА на Москву: некоторые дроны похожи на украинскую разработку "Бобер", — Bild (фото)

По словам журналистов, кроме дрона UJ-22 в Украине теперь есть линия по производству беспилотников для ударов по удаленным целям. Предполагается, что они могут бить на расстояниие в 700 километров.

Некоторые БПЛА, которые утром 30 мая атаковали Москву и Подмосковье, были похожи на прототипы украинских дронов-камикадзе "Бобер". Об этом пишет немецкое издание Bild.

Как рассказал военный эксперт Юлиан Репке, он изучил различные видео и фотоматериалы с прототипом беспилотников. По его мнению, есть сходство этого дрона с теми, которые москвичи сняли на видео в небе над столицей РФ во время атаки.

"Судя по всему, кроме дрона UJ-22 в Украине теперь есть вторая линия по производству собственных беспилотников для ударов по удаленным целям", — сказано в сообщении.

Это говорит о том, что у Украины получилось создать собственные дроны-камикадзе для атак любый целей в радиусе 700 километров, в то время как РФ до сих пор зависит от иранских бесплиотников Shahed.

БПЛА Бобер в небе над Москвой Фото: Bild

Еще Фокус писал о том, какими дронами ВСУ могли атаковать Москву. Российские эксперты выясняют, что же за аппараты прилетели в их столицу вместе со взрывчаткой, и как с ними бороться в будущем. Среди них могут быть "Синица", "Бобер", UJ-22.

Напомним, что 31 мая в Германии прокомментировали атаку БПЛА на Москву. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, Украина может наносить удары по территории страны-агрессора в целях самообороны.

Кроме того, СМИ заявили, что взрывные механизмы атаковавших Москву дронов не сработали. По данным журналистов, вспышкой, которую сняли очевидцы, были загоревшиеся пары бензина в двигателе БПЛА. Взрывчатка в некоторых дронах не взорвалась совсем.

Также российские СМИ сообщали, что Путин едва не попал под атаку БПЛА в своей резиденции в Подмосковье. По данным близких к Кремлю лиц, в день обстрела Владимир Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы. Журналисты полагают, что он мог находиться в "Ново-Огарево".