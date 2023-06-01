Погибли дети: россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами (фото)

В КГВА заявили, что в результате российской ракетной атаки в Деснянском районе столицы погибли двое детей.

В ночь на первое июня Киев подвергся ракетной атаке со стороны россиян. В результате падения обломков пострадали Днепровский и Деснянский районы столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram.

Он сообщил, что из-за российской атаки в обоих районах пострадали 14 человек. Из 9 них пришлось госпитализировать, а 5 получили помощь на месте.

Более того, в Киевской городской военной администрации заявили, что в Деснянском районе погибли 3 человека. Среди них двое детей. Им было по 5-6 и 12-13 лет.

Сообщается, что в Днепровском районе обломки попали на проезжую часть, из-за чего произошло возгорание автомобиля. В Деснянском районе обломки повредили поликлинику, а также жилой дом, который находится рядом.

В КГВА также опубликовали фотографии с места происшествия.

Деснянский район Киева Фото: КГВА

Также в КГВА показали фотографии последствий атаки в Днепровской районе Киева.

Отметим, что воздушную тревогу в Киеве объявили примерно в 02:50. Как пишет Telegram-канал "ППО-Радар UA", в столице прозвучало более 10 взрывов за несколько минут.

"Пуск ракет (предварительно типа Искандер-К/Искандер-М) осуществлен из района населенного пункта Клинцы Брянской области России, так же, как и во время прошедшего дневного ракетного удара", — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 мая в Харьковской области в результате обстрела погиб мужчина. По словам главы ОГА Олега Синегубова, российские диверсанты неудачно пытались проникнуть в Харьковскую область.