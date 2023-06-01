Чтобы выйти к Краматорску: россияне могут попытаться захватить Хромово, — ISW (карта)
По словам американских аналитиков, ВС РФ усилили артиллерийские обстрелы к западу от Бахмута, чтобы создать условия для будущего продвижения.
Российские войска, вероятно, планируют наступление на Хромово, расположенное под Бахмутом в Донецкой области. В настоящее время они увеличили количество артиллерийских обстрелов в этом направлении. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 31 мая.
Так, один из российских военкоров заявил, что основная цель российских оккупационных сил — захват Хромово, что расположен к западу от Бахмута. По его мнению, это поможет создать условия для будущего продвижения в направлении Краматорска (34 км к северо-западу от Бахмута). Он также отметил усиление российских артиллерийских ударов в этом районе.
Ситуация на Донбассе
Вокруг Бахмута 31 мая произошли ограниченные наземные атаки со стороны российских войск. По информации украинского Генштаба, российские войска предприняли неудачные наступательные операции вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-восточнее Бахмута) и Белой Горы (12 км юго-западнее Бахмута).
Бои продолжаются между Ивановским (6 км к западу от Бахмута) и Клищиевкой (6 км к юго-западу от Бахмута), а в районе Клищиевки продолжаются позиционные бои. В Бахмуте размещены обычные российские войска, добровольческие формирования и силы безопасности так называемой "ДНР", а также войска "Вагнера" продолжают оказывать поддержку на месте.
Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что 1-я диверсионно-разведывательная бригада "Волки" ВС РФ, ранее действовавшая в районе Авдеевки, сейчас активна вблизи Зализнянского (9 км северо-западнее Бахмута). Аналитики отмечают, что присутствие этой бригады в данном районе подтверждает предположение, что российские войска вероятно сместили некоторые нерегулярные формирования и элементы "ДНР" из района Авдеевки в район Бахмута.
Также 31 мая российские силы осуществили ограниченные наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры, относящиеся к 30 мая, показывают, что российские силы продвинулись на небольшое расстояние к северу от Красногоровки (8 км к северу от Авдеевки).
По информации украинского Генштаба, российские войска предприняли неудачные наступательные действия вблизи Пивничного (6 км к западу от Авдеевки), а все атаки российских сил на Марьинку были отражены украинскими войсками.
31 мая российские войска обстреляли украинские позиции на западе Донецкой области. На геолокационных кадрах, опубликованных в этот день, видно, как артиллерийские подразделения 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия, Западный военный округ) атакуют украинские позиции у Новополя (45 км к западу от Угледара).
Также 31 мая российские военные блогеры опубликовали кадры, на которых, якобы, видно, как оперативно-боевое тактическое соединение "Каскад" (элемент так называемой "ДНР") действует вблизи Угледара. Однако в западной части Донецкой области российские войска не проводили подтвержденных или заявленных наземных атак.
Согласно утверждению россиян, 31 мая украинские войска нанесли удар с помощью системы HIMARS по Калининскому району Донецка. Также украинский источник опубликовал фотографию, на которой виден столб дыма в Мариуполе.
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
30 мая российские войска осуществили наземные атаки на северо-западе от населенного пункта Сватово и на юге от Кременной. Глава Луганской области Артем Лысогор сообщил, что российские и украинские силы столкнулись на 13 направлениях, включая Купянское и Кременское направления.
По информации украинского Генштаба, украинские силы отразили российские наземные атаки в районе Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского и Стельмаховки (обе примерно в 15 км северо-западнее Сватового), а также на юге от Кременной в районе Кузьмино (2 км к юго-западу) и Белогоровки (10 км к югу).
Один из российских военных блогеров заявил, что российские войска не смогли продвинуться в районе Крахмального (20 км к северо-западу от Сватового), в то время как украинские силы незначительно продвинулись на северо-восток от Белогоровки. Другой российский военный корреспондент опубликовал видео, на котором видно, как российские войска обстреливают украинские позиции на Купянском направлении с использованием зажигательных боеприпасов.
Согласно сообщению украинского Генштаба, российская диверсионно-разведывательная группа уже второй день подряд пытается проникнуть на украинские позиции вблизи Зеленого (34 км к северо-востоку от Харькова) в Харьковской области.
Украинские войска продолжают наносить удары по российским тылам в Луганской области. Сообщается, что украинские силы ночью с 30 на 31 мая обстреляли Карпаты в Луганской области (на восточной окраине Алчевска) четырьмя ракетами HIMARS. На опубликованных 31 мая геолокационных снимках видны повреждения здания в Карпатах.
Ситуация на южном направлении
Министерство обороны России заявило 31 мая о том, что российские войска уничтожили последний украинский военный корабль в порту Одессы 29 мая. Однако представители Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины только сообщили о возгорании инфраструктуры порта Одессы, вызванном российскими беспилотниками, но не упомянули о потоплении военного корабля. В ISW отметили, что не могут подтвердить заявление Министерства обороны РФ.
Украинские вооруженные силы продолжают наносить удары по оккупированным южным районам Украины. Российские источники сообщают, что 30 мая российская противовоздушная оборона активизировалась над Мелитополем и Токмаком. Вместе с тем украинские силы обстреляли российские военные грузовики к западу от Виноградного в Херсонской области (34 км к юго-западу от Херсона).
Напомним, 31 мая мэр Бахмута Алексей Рева рассказал, что с начала войны ранения от минно-взрывных травм получили 505 местных жителей, среди них 17 детей. 204 человека погибли, среди них 4 ребенка.
Также 31 мая в Минобороны Украины сообщили, что под контролем Вооруженных сил Украины остаются часть окрестностей Бахмута и вход в город.