Гнилая техника для ВСУ: в Пентагоне выявили негодное вооружение на пути в Украину

Американские инспекторы обнаружили шесть гаубиц М777, которые были в плачевном состоянии, а также свыше 20 машин M1167 "Humvee", непригодных к эксплуатации. Эти проблемы приводят к задержкам в оказании военной помощи Украине.

Инспекторы Министерства обороны США провели проверку вооружения, которое предназначалось для отправки в Украину и выявили оборудование, непригодные для эксплуатации. В частности техники обнаружили гаубицы М777, которые могли нанести вред военнослужащим, если бы из нее выстрелили. Об этом говорится в отчете Пентагона, опубликованном 25 мая.

"В ходе нашего аудита армейских запасов мы выявили проблемы, которые привели к непредвиденному техническому обслуживанию, ремонту и увеличению сроков готовности военной техники, отобранной для поддержки украинских вооруженных сил", — сказано в отчете.

В ходе проверки было установлено, что 25 из 29 высокомобильных многоцелевых колесных машин M1167, а также все шесть гаубиц M777 не были готовы к эксплуатации и требовали ремонта перед отправкой в Украину.

Инспекторы уточнили, что неисправность вооружения связаны с проблемами плохого технического обслуживания и надзора за оборудованием, что в будущем может привести к задержкам в оказании поддержки Вооруженным силам Украины.

Также в отчете подробно описывают многочисленные сбои в работе армейского подразделения и подрядчика, которые могли поставить под угрозу жизнь украинских или американских военнослужащих, если бы неисправное оборудование было поставлено на вооружение.

Комментируя проблему обозреватели Defence One пишут, что это не первый раз когда генеральная инспекция обвиняет 401-й армейский батальон полевой поддержки сухопутных войск Kuwait и службу Amentum в аналогичных проблемах. Так незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину армия потребовала, чтобы 401-я дивизия отправила в Европу все шесть своих гаубиц M777, хранящихся в Кувейте. Командир, отвечающий за склады, сказал своему начальству, что M777 не подходят для отправки в Украину, так как, согласно отчету, подрядчик пропустил ежеквартальное и ежегодное обслуживание пушек в течение 19 месяцев.

В ответ армия отправила ремонтную бригаду, которая обнаружила M777 в плачевном состоянии. У четырех из шести пушек были затворы, которые не могли должным образом запираться — это означало, что стрельба могла привести к осечкам, в результате которых солдаты при выстреле могли погибнуть.

Даже когда проблемы были устранены и оружие отправлено в Европу, проблемы не исчезли. Сотрудники в Европе обнаружили изношенные ударники и неисправные ударно-спусковые механизмы, из-за чего отправку гаубиц в Украину в очередной раз задержали.

Вместе с тем непригодные орудия были не единственной проблемой. Специалисты 401-го подразделения в Кувейте ранее оценили 28 из 29 своих M1167 "Humvee" как пригодные для использования. Однако позже было установлено, что 26 машин все же непригодны, так как у них выявлены севшие аккумуляторы, утечки жидкости и неисправные манометры. Кроме того на 25 машинах пришлось менять сгнивший шины.

Позже были обнаружены и гниение корпусов Humvee, при этом они должны были содержаться в таком состоянии, чтобы могли работать практически без капитального ремонта, подчеркнули инспекторы.

Между тем командование материального обеспечения армии оспорили некоторые выводы генерального инспектора. Они указали на условие контракта, в котором якобы говорилось, что подрядчик не был обязан поддерживать оборудование в таком состоянии, Однако аудиторы ответили, что это неправда, сославшись на соглашение с подрядчиком.

Напомним, 22 мая израильские СМИ сообщили. что Соединенные Штаты могут выкупить у Израиля ударные вертолеты AH-64А Apache национальных ВВС для передачи их Украине. Взамен израильская армия получит 20 машин Apache варианта Echo в счет американской военной помощи.