Коллаборант из Бахмута "затесался" в ряды ВСУ и "сливал" координаты ПВО, — СБУ (видео)

По версии следствия, мужчина сперва передавал россиянам координаты логистических объектов, а затем поступил на службу в Силы обороны и передавал информацию о визитах представителей командования в воинскую часть.

Сотрудники Службы безопасности Украины и военной контрразведки разоблачили жителя Бахмута, который служил в Силах обороны и работал при этом на Россию. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в пресс-центре СБУ.

Как установили следователи спецслужб, еще до начала полномасштабного вторжения мужчину из Бахмута завербовал сотрудник 72-го разведцентра Главного управления Генштаба ВС РФ (он же ГРУ) Никита Климовский. Коммуникация с ним происходила в мессенджере Telegram.

После 24 февраля мужчина получил первое задание от ГРУ — сообщать россиянам о последствиях воздушных ударов по Бахмуту. Кроме того, ему поставили задачу собирать координаты расположения мостов в городе и его окрестностях.

Позже россияне поручили подозреваемому мобилизоваться в ряды Сил обороны Украины в Днепропетровской области, что он и сделал. Уже в рядах Вооруженных сил Украины мужчина собирал информацию о количестве личного состава и имеющемся вооружении.

Кроме того, установлено, что житель Бахмута предавал оккупантам информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования ВСУ. Сейчас сотрудники СБУ проверяют информацию о возможной подготовки диверсий против командования.

Также, по версии следствия, подозреваемый пытался выявить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения, переданного Украины.

"Впрочем, военные контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили предателя, задокументировали преступные действия и задержали его при попытке передачи разведданных российской спецслужбе", — сказано в сообщении СБУ.

Сотрудники спецслужб провели обыски у подозреваемого — у него нашли два мобильных телефона, которые он использовал для связи с врагом.

Задержанному совершили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса). По решению суда его поместили в СИЗО. Подозреваемому грозит пожизненный срок в колонии.

Напомним, 31 мая в Киеве сотрудники полиции задержали девятерых жителей столицы, которые фиксировали работу украинских расчетов ПВО и выкладывали это в соцсети. Задержанных передали в СБУ.

Также 31 мая сообщалось, что сотрудники СБУ в Киеве пришли с обысками к певице Инне Вороновой, которая ранее публиковала в Instagram работу украинской ПВО. По данным журналистов, ей вручили подозрение.