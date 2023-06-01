Под Бахмутом погиб боевой медик Евгений "Аркай" Бешляга (фото)

Родственники погибшего сообщили, что Евгений погиб 21 мая. В его автомобиль попал вражеский снаряд.

Во время эвакуационной миссии погиб врач Евгений "Аркай" Бешляга. В автомобиль попал снаряд. Об этом сообщили близкие погибшего на его странице в фейсбуке.

21 мая во время эвакуационной миссии в автомобиль с "Аркаем" попал снаряд. Пока продолжается экспертиза, поэтому пока неизвестно, когда состоится захоронение и прощание с боевым медиком.

"Жени не стало. Это огромная потеря, которую невозможно осознать и принять. Он был, по-настоящему, уникален. Он был и навсегда останется воплощением доброты, бескорыстия, самопожертвования, умением быть настоящим другом, мужем, отцом, сыном и братом", – сообщается в публикации.

Владимир Бешляга рядом с братом Евгением

Известно, что Евгений Бешляга входил в состав медбатальона "Госпитальеры". Там сообщили, что с 2014 по 2015 годы Евгений Бешляга спасал жизнь военных и гражданских. До войны "Аркай" был сосудистым кардиологом хирургом в Александровской больнице в Киеве.

Напомним, 29 мая стало известно, что под Бахмутом погиб журналист Евгений Осиевский. Прощание с ним было 30 мая в Кропивницком.

Также 29 мая СМИ писали, что в Донбассе погиб боец ВСУ с позывным "Ворон". Воин встретил последний бой в Нескучном Донецкой области.