ВСУ приостановили наступление на Бахмутском направлении, – Сырский

По словам Командующего сухопутными войсками, украинские военные выполняют другие важные задачи, чтобы не дать перехватить врагу инициативу.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в комментарии для "Украинской правды" заявил, что украинские военные приостановили продвижение на флангах Бахмута.

По словам генерала, последние несколько дней бойцы ВСУ выполняют другие важные задачи, а также восстанавливают боеспособность.

"Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыв враждебных намерений", — пояснил командующий.

Кроме того, Сырский добавил, что ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается уменьшение активности оккупантов, но увеличилось количество обстрелов. В основном обстрелы ведутся по артиллерийскому и минометному вооружению. Поэтому, на первый взгляд, по словам командующего Сухопутными войсками, может показаться, что оккупанты отказались от намерений продолжать наступательные действия, но это ложное впечатление.

Более того, российские оккупанты пытаются перехватить инициативу, чтобы не допустить украинских контрнаступательных действий на Бахмутском направлении.

Напомним, 1 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что основная часть вагнеровцев покинула "Бахмут".

Также 1 июня Сергей Череватый заявил, что боеспособность "Шторм Z" преувеличена.