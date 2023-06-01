"Нельзя повторять пустые формулировки": Науседа потребовал от НАТО гарантий для Украины

Североатлантический альянс регулярно говорит о том, что двери для Киева остаются открытыми, однако пора перейти к действиям, считает президент Литвы.

Украине обязаны выделить компенсацию за то, что она не может прямо сейчас стать полноценным членом НАТО. Такое мнение озвучил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Verslo Žinious 1 июня.

По его словам, Североатлантический альянс должен перестать регулярно делать заявления о том, что двери НАТО открыты для Украины и пора перейти к действиям.

"Мы много раз говорили, что нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полное членство в НАТО в настоящее время", — говорится в сообщении.

Гитанас Науседа отметил, что было бы очень сложно предложить стране, которая находится в состоянии войны, полноправное членство в военном альянсе и этом все понимают. Но, при этом, в НАТО обязаны найти способ, чтобы дать гарантии безопасности Украине. Речь про военную поддержку, политическую, а также тесное сотрудничество.

"Важно понимать, что война закончится победой Украины, но что дальше? Ситуация очень серьезная, и, к сожалению, она ухудшается, особенно учитывая, что Беларусь активно вовлечена в этот конфликт и готова развернуть тактическое ядерное оружие", — продолжил Гитанас Науседа.

Все эти вопросы нужно решить во время саммита НАТО, который пройдет уже в июле в Вильнюсе. Также там обсудят укрепление противовоздушной обороны Польши и стран Балтии.

Напомним, 1 июня сообщалось, что Франция настаивает на конкретном плане вступления Украины в НАТО. Подобное развитие событий возможно при снижении рисков безопасности для Альянса, как отметила министр иностранных дел Катрин Колонна.