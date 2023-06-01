"Это безумие": военный эксперт оценил применение ВС РФ ТОС "Солнцепек" вблизи Шебекино

Тяжелую огнеметную систему россияне используют вблизи городов и на территории населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь большого количества гражданских.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", которую россияне применили в районе населенного пункта Шебекино, расположенного в Белгородской области, способна массово уничтожать гражданские объекты на население. Такие действия военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в Telegram назвал безумием.

Специалист удивлен, что ряд российских пропагандистов называют применение ТОС-1А "Солнцепек" успехом. Это очевидное преступление, поскольку тяжелую огнеметную систему не следует использовать вблизи городов и на территории населенных пунктов, как это российские захватчики совершали в Мариуполе, уничтожив целые кварталы.

"Не знаю, что стоит за приказом применять в Шебекино ТОС-1А "Солнцепек", но он или профнепригодный идиот, или маньяк. Просто маньяк", — высказался эксперт.

Коваленко обратил внимание, что россияне радуются применению таких систем. Для них патриотизм – это убитые гражданские от российских управляемых планируемых российских бомб, или от термобарического реактивного снаряда.

Бои в районе Шебекино

Российские добровольцы 1 июня сообщили о стрелковом бое на подступах города Шебекино в районе населенных пунктов Новая Таволжанка и Титовка. Они отметили, что не могут обеспечить эвакуацию мирных жителей, поскольку регулярная армия РФ производит обстрел населенных пунктов. В результате в РДК призвали мирных жителей эвакуироваться.

В Шебекино вспыхнуло общежитие. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в городе Шебекино есть несколько попаданий в гражданскую структуру. Один человек получил ранения.

Напомним, 1 июня в РФ заявили об атаке на Шебекино, обвинив во всем Вооруженные силы Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ранения получили два человека. Одному из них вроде бы пришлось ампутировать конечность.