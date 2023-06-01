"Может быть нокаут": Зеленский отреагировал на трагедию у закрытого укрытия в Киеве (видео)

По словам украинского президента, отвечать за гибель людей во время обстрела столицы будут "очень конкретные люди".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытым бомбоубежищем в Киеве, возле которого 1 июня погибло трое людей, пытавшихся укрыться от обстрела ВС РФ. По этому поводу президент дал комментарий на пресс-конференции в Молдове.

Представители СМИ спросили у украинского лидера, есть ли конкретные лица, которые понесут наказание за то, что киевляне не имели доступа к убежищу во время российской атаки. В ответ на это президент заявил, что виновные понесут ответственность.

"Отвечать будут все, реакция будет твердой", — пообещал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что для начала ему нужно вернуться в украинскую столицу, чтобы ознакомиться с деталями происшествия.

"Обязательно люди будут отвечать за то, что кто-то потерял возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погиб", — сказал президент.

В конце своего выступления Владимир Зеленский намекнул, что "может быть нокаут".

Отметим, что до того как стать мэром столицы Украины, Виталий Кличко был профессиональным боксером.

Напомним, что во время обстрела ВС РФ одно из убежищ в Деснянском районе Киева оказалось закрытым. В момент, когда киевляне находились около укрытия, случился прилет, в результате чего погибли трое людей.

Сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции пришли с обысками в КГГА после того, как жители столицы заявили о закрытом укрытии во время обстрела ВС РФ. Следственные действия проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения.

Позже глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации КГГА Роман Ткачук заявил, что с 1 июня все бомбоубежища на территории украинской столицы должны быть открыты постоянно.