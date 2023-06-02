В России создают РСЗО "Сарма" повышенной мобильности, — росСМИ (фото)
По информации журналистов, система будет комплектоваться управляемыми снарядами. РСЗО "Сарма" — часть проекта реактивной системы "Кама", которая разрабатывалась на базе шасси "КамАЗ".
Российские военные разработчики создают новую высокомобильную реактивную систему "Сарма", которая должна быть оснащена снарядами 300-мм. Об этом сообщает "РИА Новости".
По информации журналистов РФ, система будет комплектоваться управляемыми снарядами.
РСЗО "Сарма" — часть проекта реактивной системы "Кама", которая разрабатывалась на базе шасси "КамАЗ".
Сообщается, что у новой РСЗО будет повышенная мобильность, усовершенствованная система управления огнем и целенаведения.
Пока управляемыми ракетами в российских войсках комплектуются только РСЗО "Торнадо-С" калибра 300-мм.
У этих снарядов инерционная система навигации с коррекцией спутниковой связи, что дает возможность достаточно прицельно наносить удары.
РСЗО "Каму" представили еще в 2007 году. Сейчас на вооружении российских войск есть три РСЗО калибра 300 мм: "Смерч" "Торнадо-С" (модернизированный "Смерч") и "Ураган-М1". Последняя представлена в ограниченном количестве.
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