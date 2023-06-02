"5 хлопков": россияне сообщают о взрывах в Курске и работе ПВО по "украинским" БПЛА (видео)

Местные паблики сообщают, что взрывы были слышна в районе железнодорожного вокзала. Они заявили, что над городом работает российское ПВО.

В ночь на 2 июня прозвучали взрывы в российском Курске. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрывы слышали в районе железнодорожного вокзала. Крмое того, некоторые возмущаются тем, что губернатор Курской области Роман Старовой не прокомментировал ситуацию вовремя.

"Система ПВО работает над Курском этой ночью. Слышны 5 хлопков, иногда было очень громко. Ждем, пока проснется наш губернатор, позавтракает, побегает и потом уже расскажет, что это было", — отметили администраторы одного из местных каналов.

Отметим, затем Старовой все-таки опубликовал у себя в Telegram пост о происходящем. Он заявил, что российское ПВО якобы сбило несколько украинских БПЛА.

"Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных", — заявил он.

Крмое того, местные жители публикуют видео с места событий.

Напомним, что 26 мая губернатор Старовойт говорил, что в Курской области готовят оборону границы и раздают оружие "дружинникам". Инициатива вызвана появлением бойцов РДК и ЛСР в Белгородской области. По мнению росийского политика, у дружинников должно быть право на применение оружия при военном положении или режиме "контртеррористической операции".

Также сообщалось, что 25 мая бойцы Русского добровольческого корпуса побывали в Курской области. Партизаны поделились снимком с дорожным знаком села Гоголевка. Они отметили, что иногда "проникновение" должно быть тихим.